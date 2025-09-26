Marino Amadori | Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato con convinzione
Il CT dell’Italia Under 23 di ciclismo, Marino Amadori, ha parlato ai microfoni del sito federale a pochi minuti dal successo di Lorenzo Finn, che ha conquistato la medaglia d’oro iridata nella prova in linea di categoria dei Mondiali, andata in scena a Kigali, in Ruanda. Il tecnico azzurro mostra tutta la sua gioia: “ È stato davvero un Mondiale spettacolare. Grazie ai ragazzi e a tutti coloro che hanno contribuito: abbiamo portato a casa un risultato bellissimo e sono felice sia per il corridore sia per la squadra e lo staff, che hanno fatto di tutto per metterci nelle condizioni migliori in questa competizione “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Marino Amadori: “Lorenzo Finn farà vedere nel 2026 il suo valore, fatta l’Italia per l’Avenir. Pellizzari può crearsi spazio”
