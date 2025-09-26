Marina Valdemoro Maino è un personaggio ben noto al grande pubblico. Content creatore e attrice, ha ora ricevuto una ghiotta chance da Carlo Conti con Tale e Quale Show. Conosciamola però meglio. Ecco cosa sappiamo sul suo conto. Chi è Marina Valdemoro. In realtà dovremmo chiederci chi è Maryna, dal momento che è questo il nome con il quale il suo pubblico la conosce. Nata nel 1991 a Torino, ha oggi 33 anni e deve il suo successo unicamente a sé. Non ha goduto di un’esplosione immediata ma ha lavorato e, mattoncino dopo mattoncino, si è creata un pubblico. Oggi si muove agilmente tra social, televisione, cinema e doppiaggio, dimostrando di sapersi reinventare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marina Valdemoro Maino, chi è l’attrice e influencer di Tale e Quale Show