Marina Valdemoro Maino a Tale e Quale Show | Mi piacerebbe imitare Giorgia e condurre | Esclusiva

Marina Valdemoro Maino è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2025. L’abbiamo intervistata in esclusiva per capire come si stia preparando ad affrontare le varie sfide e quale giudice tema di più. L’amatissima creator ci ha svelato che vorrebbe tanto condurre un programma televisivo. Per ora, però, preferisce tenere i piedi per terra e concentrarsi si questo programma dove dovrà, oltre che imitare, anche cantare e ballare. La prima sfida sarà quella di portare sul palco Lady Gaga, ma nel mentre spera di poter imitare anche Giorgia, una delle sue artiste preferite. Gliela affideranno? Per scoprirlo occorrerà seguire il suo percorso all’interno del programma di Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Marina Valdemoro Maino a Tale e Quale Show: “Mi piacerebbe imitare Giorgia e condurre” | Esclusiva

Tale e Quale Show: Chi è Marina Valdemoro Maino? Età, Film, Marito. Tutto sulla Concorrente del Talent Show di Rai1

Marina Valdemoro Maino perché è famosa? Ecco chi è: le origini, il quasi marito e i film

Chi è Marina Valdemoro Maino, attrice e content creator a Tale e Quale Show: la carriera e la vita privata

