Maria-Mercè Marçal i Serra (1952-1998) è stata una poetessa, filologa classica ed editrice catalana, voce di straordinario talento. Parallelamente alla carriera poetica ed editoriale, ha portato avanti la sua opera di generosa e tenace attivista politica (dai duri anni del primo postfranchismo) e in difesa dei diritti civili. La sua prima raccolta di poesie Cau de llunes (1977), accolta da immediato favore e prestigiosi riconoscimenti (come il premio "Carles Riba"), è stata seguita da molte altre raccolte di liriche, sfavillanti della sua personalità complessa e fascinosa (tra queste Bruixa de dol, 1979; Sal oberta, 1982; La germana, l'estrangera, 1985; Desglaç, 1997).

© Ilfattoquotidiano.it - Maria-Mercè Marçal, il fascinoso talento della poesia catalana (Traduzione di Alessandro Agus)