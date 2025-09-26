Margherita morta azzannata da un pitbull la notizia sulla proprietaria è appena arrivata | shock
Era un giorno di luglio, caldo e afoso, di quelli che sembrano scorrere uguali agli altri. Due sorelle, impegnate in un trasloco, erano concentrate a sistemare scatoloni e ricordi di una vita da lasciare alle spalle. L’atmosfera, seppur segnata dalla fatica, era quella tipica dei cambiamenti: tra emozione e nostalgia, con la voglia di guardare avanti. Leggi anche: Pitbull aggredisce bimba di due anni e mezzo: è gravissima Poi, improvvisamente, la normalità si è spezzata. Una porta che si apre, un cancello rimasto socchiuso e la comparsa inattesa di un cane. In pochi istanti la scena quotidiana si è trasformata in incubo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Morta azzannata dal pitbull, la padrona verso il processo: «Non ha evitato l’attacco» - Sulla morte di Margherita Villante, di 74 anni, azzannata il 16 luglio 2024 da un pitbull e poi morta all’ospedale dell’Aquila lo scorso ... Secondo ilmattino.it