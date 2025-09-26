Mare natura e libertà Vacanze senza fine

Quotidiano.net | 26 set 2025

Di generazione in generazione. Settant’anni fa, in una lingua di sabbia e pini affacciata sull’Adriatico, prendeva vita la visione di un turismo libero, inclusivo e immerso nella natura. Era il 1955 quando nacque Union Lido – il primo campeggio a 5 stelle in Italia, pioniere dell’open air – che ha fatto la storia di Cavallino-Treporti e dell’ospitalità italiana. Un luogo reso speciale anche dal legame con il territorio. Cavallino-Treporti è una terra di acqua e luce, sospesa tra mare e laguna. Da Union LIdo si possono intraprendere percorsi ciclabili che attraversano le valli da pesca, i canali, i casoni, arrivando fino a Punta Sabbioni da dove, in pochi minuti di vaporetto, si apre la magia di Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

