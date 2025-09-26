Civitavecchia, 25 set. - (Adnkronos) - Si è aperta, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la terza edizione del Forum Risorsa Mare, appuntamento nazionale ed europeo dedicato alle strategie per lo sviluppo sostenibile e competitivo della risorsa mare. Ad aprire ufficialmente i lavori della sessione di apertura è stato il Commissario straordinario dell'AdSP MTCS, Raffaele Latrofa, che nel suo intervento di saluto ha sottolineato come «il mare non sia soltanto uno spazio fisico, ma una risorsa strategica per la crescita, la sicurezza e l'identità della nostra Patria». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mare, Latrofa: "Forum è cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale"