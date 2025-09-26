Marco Lanzi | Mi candido perché voglio dare voce a chi resta ai margini

Legalità, associazionismo e vicinanza al territorio, senza dimenticare l’attenzione ai giovani e alle categorie più fragili. Si potrebbero sintetizzare in questo modo le ragioni per cui Marco Lanzi, ex poliziotto ed oggi consigliere comunale a Pesaro, ha deciso di candidarsi in consiglio regionale con la lista civica " Marchigiani per Acquaroli ". Dal Comune alla Regione, candidato sempre con una lista civica. Perché questa scelta e quale contributo potrà portare in Regione dall’esperienza pesarese? "Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione debba essere un punto di riferimento concreto per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

