Marco Brusadelli nel Guinness dei primati | ha collezionato 113.012 volantini di rave e discoteche
Nel 1991, Marco Brusadelli, originario di Cisano Bergamasco (Bergamo), ha iniziato a mettere da parte i volantini degli eventi di musica elettronica e dei locali notturni degli Anni 90 e 2000, durante i suoi viaggi. Una semplice passione che si è trasformata in un primato da Guinness. In 24 anni ha collezionato 113.012 volantini di rave e club, trasformando una stanza di casa sua in un vero e proprio museo per quella che è risultata la più grande collezione di volantini da club. La sua collezione include solo volantini dei principali club, feste e DJ legati alla musica elettronica e ai suoi sottogeneri, come house, techno, trance, hardcore, progressive, drum’n’bass, EDM e musica afrocosmic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marco - brusadelli
Negli anni Marco Brusadelli ha raccolto 113.012 volantini, trasformando la sua casa in un museo dedicato alla «techno and house revolution». - facebook.com Vai su Facebook
Un bergamasco è entrato nel Guinness dei primati in quanto possessore della più grande collezione di flyer di rave e discoteche del mondo Marco Brusadelli ha raccolto 113.012 volantini, la sua casa è un museo della «techno and house revolution» - X Vai su X
Familia di Francesco Costabile è il film che rappresenterà l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale - E assieme a loro hanno firmato l'appello anche Abdulrazak Gurnah, Mathias Énard, Naomi Klein, Deborah Levy e molti altri. Secondo rivistastudio.com
Guinness dei primati, è record con l’agnolotto più pesante del mondo: pesa 175 chili - Fortunago (Pavia), 18 luglio 2025 – Riflettori puntati su Fortunago che battendo sé stessa entra nel Guinness dei primati con l’agnolotto più pesante del mondo. Si legge su ilgiorno.it