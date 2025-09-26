Marco Brusadelli nel Guinness dei primati | ha collezionato 113.012 volantini di rave e discoteche

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1991, Marco Brusadelli, originario di Cisano Bergamasco (Bergamo), ha iniziato a mettere da parte i volantini degli eventi di musica elettronica e dei locali notturni degli Anni 90 e 2000, durante i suoi viaggi. Una semplice passione che si è trasformata in un primato da Guinness. In 24 anni ha collezionato 113.012 volantini di rave e club, trasformando una stanza di casa sua in un vero e proprio museo per quella che è risultata la più grande collezione di volantini da club. La sua collezione include solo volantini dei principali club, feste e DJ legati alla musica elettronica e ai suoi sottogeneri, come house, techno, trance, hardcore, progressive, drum’n’bass, EDM e musica afrocosmic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

marco brusadelli nel guinness dei primati ha collezionato 113012 volantini di rave e discoteche

© Ilfattoquotidiano.it - Marco Brusadelli nel Guinness dei primati: ha collezionato 113.012 volantini di rave e discoteche

In questa notizia si parla di: marco - brusadelli

marco brusadelli guinness primatiFamilia di Francesco Costabile è il film che rappresenterà l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale - E assieme a loro hanno firmato l'appello anche Abdulrazak Gurnah, Mathias Énard, Naomi Klein, Deborah Levy e molti altri. Secondo rivistastudio.com

Guinness dei primati, è record con l’agnolotto più pesante del mondo: pesa 175 chili - Fortunago (Pavia), 18 luglio 2025 – Riflettori puntati su Fortunago che battendo sé stessa entra nel Guinness dei primati con l’agnolotto più pesante del mondo. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Brusadelli Guinness Primati