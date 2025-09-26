Marco Brusadelli nel Guinness dei primati | ha collezionato 113.012 volantini di rave e discoteche

Nel 1991, Marco Brusadelli, originario di Cisano Bergamasco (Bergamo), ha iniziato a mettere da parte i volantini degli eventi di musica elettronica e dei locali notturni degli Anni 90 e 2000, durante i suoi viaggi. Una semplice passione che si è trasformata in un primato da Guinness. In 24 anni ha collezionato 113.012 volantini di rave e club, trasformando una stanza di casa sua in un vero e proprio museo per quella che è risultata la più grande collezione di volantini da club. La sua collezione include solo volantini dei principali club, feste e DJ legati alla musica elettronica e ai suoi sottogeneri, come house, techno, trance, hardcore, progressive, drum’n’bass, EDM e musica afrocosmic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

