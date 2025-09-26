Marco Belinelli Ambassador e Special Guest del nuovo canale Sky Sport Basket

C'è una grandissima novità nella prossima stagione di pallacanestro sui canali di Sky Sport: Marco Belinelli entra a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo Sky Sport Basket (canale 205) e Special Guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Belinelli rappresenta perfettamente l'identità dell'offerta di. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Marco Belinelli Ambassador e Special Guest del nuovo canale Sky Sport Basket

