Marche Ricci sfida Acquaroli | Liste d’attesa giù in 100 giorni e salario minimo regionale
“Noi vogliamo ridurre le liste d’attesa entro i primi 100 giorni e andremo a Roma a battere i pugni sul tavolo affinché il Sistema Sanitario sia finanziato almeno al 7% del Pil, riattiveremo i presidi H24 nelle aree interne e incentiveremo il personale a lavorare in quei territori”, ha le idee chiare Matteo Ricci, eurodeputato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: marche - ricci
Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..."
di STEFANO FABRIZI - Acquaroli vs Ricci: duello finale per le Marche in diretta dal Corriere Adriatico https://marcheinfinite.com/2025/09/25/acquaroli-vs-ricci-duello-finale-per-le-marche-in-diretta-dal-corriere-adriatico/ @corriereadriatico @Elezioniregionali @ - facebook.com Vai su Facebook
#elezioni regionali #marche: candidati Ricci e #acquaroli, programmi e come si vota il 28-29 settembre - X Vai su X
Elezioni regionali Marche, Acquaroli e Ricci: confronto tra canditati su Sky TG24. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Marche, Acquaroli e Ricci: confronto tra canditati su Sky TG24. Secondo tg24.sky.it
Sanità e Gaza. Ricci in attacco, Acquaroli in difesa: parità nel confronto tv, il match non è finito - Si vedrà lunedì chi incarna meglio lo spirito dei marchigiani, se il compassato piceno o ... Scrive repubblica.it