Marche Ricci sfida Acquaroli | Liste d’attesa giù in 100 giorni e salario minimo regionale

Lidentita.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi vogliamo ridurre le liste d’attesa entro i primi 100 giorni e andremo a Roma a battere i pugni sul tavolo affinché il Sistema Sanitario sia finanziato almeno al 7% del Pil, riattiveremo i presidi H24 nelle aree interne e incentiveremo il personale a lavorare in quei territori”, ha le idee chiare Matteo Ricci, eurodeputato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

