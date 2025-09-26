“Noi vogliamo ridurre le liste d’attesa entro i primi 100 giorni e andremo a Roma a battere i pugni sul tavolo affinché il Sistema Sanitario sia finanziato almeno al 7% del Pil, riattiveremo i presidi H24 nelle aree interne e incentiveremo il personale a lavorare in quei territori”, ha le idee chiare Matteo Ricci, eurodeputato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Marche, Ricci sfida Acquaroli: “Liste d’attesa giù in 100 giorni e salario minimo regionale”