Marche | Ricci chiude campagna ' io ho fatto cross ora spetta a voi segnare'

"È stata una campagna elettorale bellissima, entusiasmante e popolare, tra la gente per la gente, dove mi sono confrontato con i marchigiani sui problemi della nostra regione come la sanità, il lavoro, l'economia. È stato anche bello vedere i marchigiani con la testa nel mondo, vedere le bandiere della Palestina nelle nostre piazze, ed è per questo che ci siamo presi l'impegno di riconoscere, nel primo consiglio regionale che faremo, lo Stato di Palestina". Così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche. "Adesso arriva il momento decisivo.

