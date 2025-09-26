Marche l’ultimo confronto | duello in tv su sanità e inchieste

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo duello nell’Ohio d’Italia. Potrebbe essere la trama di un western della politica, un po’ come l’ Ok Corral dei fratelli Earp e Doc Holliday. Ma qui siamo nelle Marche ombelico d’Italia (politica) a meno due giorni dal primo tempo del filotto delle regionali, e non ci sono buoni o cattivi alla Sergio Leone, no. C’è un governatore a caccia del bis col centrodestra nella fu regione rosso-democristiana – il meloniano Francesco Acquaroli – sulla cui tenuta si misura anche l’ appeal del governo; c’è un eurodem da contropiede – Matteo Ricci – con la missione di guidare l’esperimento del campo quasi largo (senza Calenda) verso la spallata ad Ancona, ma guardando a Palazzo Chigi, e c’è una campagna elettorale di big (due volte la premier, molte di più Elly Schlein), ministri, sottosegretari ed eterni ritorni nei temi, specie se scomodi, come in un grande Truman Show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marche - ultimo

Marche, partiti i lavori per ‘ultimo miglio’ ad Ancona

Marche, Acquaroli: "Ultimo Consiglio, grazie tutti per senso responsabilità"

Alga tossica nell’ultimo weekend di mare nelle Marche, ecco dove è vietata la balneazione

Marche, l’ultimo confronto: duello in tv su sanità e inchieste - Il candidato del centrodestra rivendica i successi: siamo tra i primi per livelli essenziali di assist ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marche L8217ultimo Confronto Duello