Marche l’ultimo confronto | duello in tv su sanità e inchieste

L’ultimo duello nell’Ohio d’Italia. Potrebbe essere la trama di un western della politica, un po’ come l’ Ok Corral dei fratelli Earp e Doc Holliday. Ma qui siamo nelle Marche ombelico d’Italia (politica) a meno due giorni dal primo tempo del filotto delle regionali, e non ci sono buoni o cattivi alla Sergio Leone, no. C’è un governatore a caccia del bis col centrodestra nella fu regione rosso-democristiana – il meloniano Francesco Acquaroli – sulla cui tenuta si misura anche l’ appeal del governo; c’è un eurodem da contropiede – Matteo Ricci – con la missione di guidare l’esperimento del campo quasi largo (senza Calenda) verso la spallata ad Ancona, ma guardando a Palazzo Chigi, e c’è una campagna elettorale di big (due volte la premier, molte di più Elly Schlein), ministri, sottosegretari ed eterni ritorni nei temi, specie se scomodi, come in un grande Truman Show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it