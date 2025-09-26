Marche | Conte ' su sanità Acquaroli non ha fatto niente in 5 anni'
Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Acquaroli dice che Ricci pensa a Gaza e lui alle liste di attesa? Se ci pensa nel modo in cui ha pensato per 5 anni. Io ho girato le Marche da Nord a Sud, è un grido di allarme. E non è solo nelle Marche. Girando mi hanno anche detto che prima, quando c'era il Pd, non ha fatto bene sulla sanità e infatti noi abbiamo parlato con Ricci a lungo: errori del passato non se ne devono fare più. Ma Acquaroli non ha fatto niente in 5 anni". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award. 🔗 Leggi su Iltempo.it
