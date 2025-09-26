Marche | Conte ' è testa a testa se cittadini vanno a votare si può voltare pagina'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se cittadini non vanno a votare, Acquaroli che ha un sistema abbastanza consolidato, potrebbe essere avvantaggiato. C'è un etsta a testa e ai cittadini dico che se andate a votare, c'è la possibilità di voltare pagina". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..."

“Voltare pagina nelle Marche”. L’appello di Conte: i delusi vadano a votare. “Acquaroli non ha speso i soldi del Pnrr”

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. «Indagine su lavori pubblici quando era sindaco». Conte: chiarisca per una campagna serena

Marche, Conte: «Non chiediamo passi indietro a Ricci, ha risposto ai pm con trasparenza» - «Ho molto apprezzato le parole di Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, di trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Riporta leggo.it

