Marc Guehi è stato deluso dopo il crollo del trasferimento del Liverpool

Marc Guehi sarà un giocatore da guardare nel 2026. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il difensore del Crystal Palace Marc Guehi è stato fortemente legato al passaggio a Liverpool durante la finestra di trasferimento estivo. Il 25enne ha completato i suoi medici con i campioni della Premier League, ma alla fine la mossa non è passata. Crystal Palace ha tirato la spina sull'affare dopo non aver firmato un sostituto di qualità per il loro capitano.