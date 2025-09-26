Marc Guehi è stato deluso dopo il crollo del trasferimento del Liverpool
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Marc Guehi sarà un giocatore da guardare nel 2026. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il difensore del Crystal Palace Marc Guehi è stato fortemente legato al passaggio a Liverpool durante la finestra di trasferimento estivo. Il 25enne ha completato i suoi medici con i campioni della Premier League, ma alla fine la mossa non è passata. Crystal Palace ha tirato la spina sull’affare dopo non aver firmato un sostituto di qualità per il loro capitano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
