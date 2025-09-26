Maratoneta etiope Shewarge Alene morta per malore improvviso in allenamento a 30 anni a maggio vinse maratona di Stoccolma - VIDEO

L'atleta era professionista dal 2011, ed era specializzata anche nella mezza maratona e nella 10 km. Nel corso della sua carriera aveva gareggiato in 27 maratone, vincendone 12, quasi la metà La maratoneta etiope Shewarge Amare Alene è morta per un malore improvviso vicino casa sua, ad Addis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maratoneta etiope Shewarge Alene morta per malore improvviso in allenamento a 30 anni, a maggio vinse maratona di Stoccolma - VIDEO

In questa notizia si parla di: maratoneta - etiope

Malore durante l'allenamento, muore a 30 anni maratoneta etiope

La maratoneta etiope Shewarge Alene è morta a 30 anni. Aveva vinto la maratona di Stoccolma lo scorso maggio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Malore in allenamento: muore a 30 anni la maratoneta Shewarge Alene. Qualche mese prima aveva trionfato a Stoccolma - X Vai su X

Shewarge Alene, morta a 30 anni la maratoneta: fatale un malore in allenamento - L'etiope Shewarge Alene, che a maggio aveva vinto la maratona di Stoccolma, è morta mercoledì nel suo Paese dopo un malore in allenamento ... Come scrive corriere.it

Atletica: morta a 30 anni la maratoneta etiope Shewarge Alene - Aveva vinto la maratona di Stoccolma lo scorso maggio e sono stati proprio gli organizzatori della gara in Svezia a confermare la notizia del dec ... Da ansa.it