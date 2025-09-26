Manutenzione idrica il Comune approva interventi per 900mila euro
Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore di proprietà comunale per le annualità 2026 e 2027, per un importo complessivo di 900.000 euro, suddivisi in due tranche da 450.000 euro per anno. Gli interventi saranno affidati attraverso un Accordo Quadro della durata di 24 mesi, che consentirà al Comune di individuare un unico operatore economico a cui affidare la manutenzione. Questo strumento garantirà flessibilità, semplificazione delle procedure e risparmio di tempi e costi, grazie all’accentramento in una sola gara di interventi ripetuti e omogenei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
