Manuel Alfieri campione d’Italia 2025 | sacrificio vittorie e futuro nel Beach Pro Tour

Nuova puntata di Beach Zone! Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada l’ospite è Manuel Alfieri, il nuovo Campione d’Italia di beach volley 2025 insieme ad Alex Ranghieri. A Bellaria Igea Marina, Alfieri e Ranghieri hanno conquistato il tricolore battendo in finale con un secco 2-0 (21–19, 21–15) l’ex compagno Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. La storia di Alfieri è un esempio di talento e sacrificio: 2013: titolo italiano U18 con Paolo De Silvestre. Dal volley indoor al beach a tempo pieno, con base a Pescara alla 4 Vele Beach Volley Academy, dove si allena con le altre coppie azzurre sotto la guida di Paolo Nicolai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manuel Alfieri campione d’Italia 2025: sacrificio, vittorie e futuro nel Beach Pro Tour

