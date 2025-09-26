Mantovano | Serve una rete di tutela più forte per testate e giornalisti in contesti difficili – Il video

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Serve un salto culturale che porti testate, giornalisti e inviati a sentirsi parte di una squadra più grande, quella della nazione. Non come organismi a servizio esclusivo del Governo, ma come una rete insostituibile di professionisti al servizio dei cittadini. Ambasciate, consolati, intelligence rappresentano canali sicuri, a disposizione dei giornalisti fin dalla fase di preparazione del viaggio. Conoscerli meglio è il primo passo per soluzioni innovative. L’obiettivo comune è salvaguardare un servizio indispensabile per l’intera comunità nazionale" così il sottosegretario Mantovano, all'evento Giornalisti Sicuri. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mantovano - serve

mantovano serve rete tutelaStampa, Mantovano: senza giornalisti la democrazia non esiste. Serve una rete di tutela più forte - "Senza il lavoro di voi giornalisti, la democrazia semplicemente non esiste, non ha vita". Da finanza.repubblica.it

Mantovano: "Serve una rete di tutela più forte per testate e giornalisti in contesti difficili" - (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Serve un salto culturale che porti testate, giornalisti e inviati a sentirsi parte di una squadra più grande, quella della nazione. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mantovano Serve Rete Tutela