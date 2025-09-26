Mantis | trama cast e finale del film disponibile su netflix
mantis: il nuovo action-thriller sudcoreano del 2025. Il film mantis rappresenta una recente produzione di grande impatto nel panorama cinematografico asiatico, rilasciata ufficialmente in streaming su Netflix a partire dal 26 settembre 2025. Diretto da Lee Tae-sung, si tratta di un thriller adrenalinico che approfondisce le vicende di un sicario d’élite che tenta di abbandonare la sua vita criminale, ma si trova coinvolto in un intricato gioco di vendette e tradimenti. Questo lungometraggio si inserisce come spin-off del successo internazionale Kill Boksoon, ampliando così il suo universo narrativo con una trama intensa e ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: mantis - trama
Mantis: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Netflix - young, in streaming su Netflix: sicari, vendette e un passato che non perdona. Da maridacaterini.it
Mantis (film Netflix): che cos’è, cast, trama e dove vederlo - Mantis: Il nuovo action Thriller Coreano in arrivo su Netflix Mantis è un nuovo film coreano che promette di appassionare gli amanti dell’action thriller. Secondo spettegolando.it