Manovra Salvini | Pace fiscale? Se servisse le banche daranno un contributo
“ Risorse nella legge di bilancio già ce ne sono. Se servisse una mano in più, sono convinto che il sistema bancario italiano, che l’anno scorso ha guadagnato 46 miliardi e mezzo di euro, darà volentieri un contributo per aiutare famiglie e imprese in difficoltà”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i cronisti dal cantiere della Banchina 27 del porto di Ancona, in merito all’ipotesi di una pace fiscale nella prossima manovra di bilancio. “Una parte di questi enormi guadagni, che sono contento per loro che abbiano fatto, arrivano dalla differenza degli interessi che una banca dà e che una banca chiede e dalle commissioni che la banca applica ad esempio ai Pos e ai Bancomat per i commercianti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
