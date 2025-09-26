Manifestazioni pro Pal oggi a Bologna il corteo di Potere al Popolo | Piazza di fascisti silenzio assordante del sindaco La diretta

Bologna, 26 settembre 2025 – A Bologna è un altro pomeriggio ad alta tensione per un’altra mobilitazione per sostenere la popolazione palestinese. Due le iniziative contrapposte, che coinvolgono un partito di estrema destra, Forza Nuova (alle 19.30 in presidio in piazza della Pace), e dall’altra parte le anime antifasciste (una contromanifestazione indetta da Potere al Popolo e Cambiare Rotta), tra i viali e la zona stadio. “Come Potere al popolo siamo qui oggi per contestare la manifestazione dei neofascisti di Fiore, una provocazione diretta da parte del Governo Meloni che usa questi gruppi che muove in giro per l’Italia contro il movimento per la Palestina ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

