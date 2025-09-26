Manifestazioni per Gaza | destra in piazza con Roberto Fiore presidio della sinistra in porta Lame

Ancora una giornata di manifestazioni a Bologna. L’argomento è lo stesso dei giorni scorsi: il genocidio in corso a Gaza e il sostegno alla Global Sumud Flottilla. La novità è che in piazza della Pace, alle ore 19.30, ci saranno i membri del gruppo neofascista di Forza Nuova.Con loro ci sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

#gaza #GlobalSumudFlotilla Le grandi manifestazioni nonviolente, e la Flottilla nonviolenta, hanno già vinto. Ora serve una mediazione alta e costantemente pubblicizzata. Forza. - X Vai su X

Una riflessione sulle manifestazioni per la Palestina e sul significato della resistenza pacifica di fronte al conflitto a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace, la risposta degli antifascisti da Porta Lame - 30, il partito di estrema destra sarà in piazza della Pace con il segretario nazionale Roberto Fiore. Scrive msn.com

La lezione della marea umana per Gaza e la Flotilla e i vecchi tic della destra e della sinistra: «E perché i giovani non comprendono certi ragionamenti» - Le manifestazioni che in questi giorni sono tornate a riempire le piazze sembrano rimarcare la distanza tra nuove istanze e i partiti politici ... Segnala corrieredibologna.corriere.it