Bologna, 26 settembre 2025 – Continuano le mobilitazioni a Bologna per sostenere la Flotilla e il popolo palestinese e, oggi, si prospetta una giornata ad alta tensione con due iniziative contrapposte, che coinvolgono un partito di estrema destra e dall’altra parte le anime antifasciste, tra i viali e la zona stadio. Alle 19.30, infatti, Forza Nuova si trova in presidio in piazza della Pace, a cui parteciperà anche il segretario nazionale Roberto Fiore. Un “ presidio antisionista ”, che ha scatenato la risposta della galassia antifascista, con una contromanifestazione indetta da Potere al Popolo e Cambiare Rotta: alle 18, l’appuntamento dal titolo ‘ Antifascismo è antisionismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace e la risposta degli antifascisti da Porta Lame