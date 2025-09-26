Manifestazioni Gaza due presidi oggi a Bologna | Forza Nuova in piazza della Pace e la risposta degli antifascisti da Porta Lame

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 settembre 2025 – Continuano le mobilitazioni a Bologna per sostenere la Flotilla e il popolo palestinese e, oggi, si prospetta una giornata ad alta tensione  con due iniziative contrapposte,  che coinvolgono un  partito di estrema destra e dall’altra parte le anime antifasciste, tra i viali e la zona stadio.  Alle 19.30, infatti, Forza Nuova si trova in presidio in piazza della Pace, a cui parteciperà anche il segretario nazionale Roberto Fiore. Un “ presidio antisionista ”, che ha scatenato la risposta della galassia antifascista, con una contromanifestazione indetta da Potere al Popolo e  Cambiare Rotta: alle 18, l’appuntamento dal titolo ‘ Antifascismo è antisionismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

