New York, 26 set. (askanews) - Con cartelli con scritto "Palestina libera", "Stop al genocidio" e "Sanzioni a Israele" e le bandiere palestinesi in mano, decine di persone si sono radunate a Time Sqaure, a New York, per manifestare contro il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, proprio mentre teneva il suo discorso all'Assemblea della Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano ha inaugurato la sessione odierna all'Onu con un discorso che arriva dopo giorni di intense critiche da parte di decine di leader mondiali sulla guerra di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestazione a Times Square durante il discorso di Netanyahu all'Onu

