Manifestazione a Times Square durante il discorso di Netanyahu all' Onu

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 26 set. (askanews) - Con cartelli con scritto "Palestina libera", "Stop al genocidio" e "Sanzioni a Israele" e le bandiere palestinesi in mano, decine di persone si sono radunate a Time Sqaure, a New York, per manifestare contro il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, proprio mentre teneva il suo discorso all'Assemblea della Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano ha inaugurato la sessione odierna all'Onu con un discorso che arriva dopo giorni di intense critiche da parte di decine di leader mondiali sulla guerra di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manifestazione a times square durante il discorso di netanyahu all onu

© Quotidiano.net - Manifestazione a Times Square durante il discorso di Netanyahu all'Onu

In questa notizia si parla di: manifestazione - times

Manifestazione a Times Square durante il discorso di Netanyahu all'Onu - Con cartelli con scritto "Palestina libera", "Stop al genocidio" e "Sanzioni a Israele" e le bandiere palestinesi in mano, decine di persone si sono radunate a Time Sqau ... Scrive libero.it

A Bruxelles una persona è stata accoltellata durante una manifestazione per la Palestina - Domenica pomeriggio a Bruxelles, in Belgio, una persona è stata accoltellata durante una manifestazione in sostegno del popolo palestinese in place du Samedi, nel centro della città. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Times Square Durante