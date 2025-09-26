Manifestazione a Roma in solidarietà con la Global Sumud Flotilla
Roma, 26 set. (askanews) - Centinaia di attivisti hanno marciato a Roma in solidarietà con la Global Sumud Flotilla (GSF) diretta a Gaza, dopo che gli organizzatori della missione umanitaria hanno affermato che Israele sia responsabile di oltre una dozzina di esplosioni udite intorno alle sue navi al largo della Grecia martedì sera. Organizzata dal Movimento Globale per Gaza Italia, la manifestazione è stata organizzata per chiedere protezione per gli attivisti a bordo delle navi e la fine del conflitto a Gaza. Intanto una delle principali imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, a causa di un problema meccanico, non potrà proseguire nella traversata verso Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
