Manhattan protesta contro l' agenzia Ice | manifestanti davanti al 26 Federal Plaza
Un gruppo di manifestanti ha inscenato una protesta davanti al centro di detenzione al 26 Federal Plaza, nel cuore di Manhattan, contro le politiche dell'Ice, l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione e le dogane. I manifestanti hanno esposto cartelli e cantato cori contro le detenzioni e le espulsioni dei migranti. Ice è responsabile del controllo delle frontiere e della gestione dei rimpatri. La protesta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: manhattan - protesta
ANSA.it. . VIDEO | New York blindata per gli 80 anni dell'Onu. Attese proteste pro-pal. Circa 150 tra capi di Stato e ministri degli esteri sono arrivati a Manhattan. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/09/22/tajani-non-deve-esserci-fut - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | New York blindata per gli 80 anni dell'Onu. Attese proteste pro-pal. Circa 150 tra capi di Stato e ministri degli esteri sono arrivati a Manhattan. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/09/22/tajani-non-deve-esserci-futuro-per-hamas- - X Vai su X
11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate - Giovedì gli agenti federali hanno arrestato a New York undici funzionari eletti del Partito Democratico mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate in un centro dell ... Riporta ilpost.it
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti - A New York un gruppo di manifestanti ha protestato fuori da un edificio di Manhattan dove gli agenti dell’ICE gestiscono celle di detenzione. Come scrive tg24.sky.it