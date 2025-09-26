Manhattan protesta contro l' agenzia Ice | manifestanti davanti al 26 Federal Plaza

Un gruppo di manifestanti ha inscenato una protesta davanti al centro di detenzione al 26 Federal Plaza, nel cuore di Manhattan, contro le politiche dell'Ice, l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione e le dogane. I manifestanti hanno esposto cartelli e cantato cori contro le detenzioni e le espulsioni dei migranti. Ice è responsabile del controllo delle frontiere e della gestione dei rimpatri. La protesta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

