Manga crunchyroll richiederà abbonamento per la tua esperienza di lettura

l’espansione di crunchyroll nel mercato manga e le reazioni degli utenti. Negli ultimi anni, Crunchyroll ha consolidato la propria leadership nel settore dello streaming di anime, espandendosi anche con una presenza significativa nel cinema e nella distribuzione digitale. Recentemente, l’azienda ha annunciato un nuovo servizio dedicato ai manga, suscitando grande interesse ma anche diverse critiche da parte dei fan. Questa mossa rappresenta un tentativo strategico di ampliare il proprio ecosistema digitale, ma ha sollevato dubbi riguardo ai costi e alle modalità di accesso. il nuovo servizio crunchyroll manga: caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

