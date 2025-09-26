Mandello dopo 100 giorni fine dei disagi | riapre oggi il sottopasso in via Parodi
Si torna alla normalità. Dopo 102 giorni di “passione” riapre, finalmente, il sottopasso di via Parodi a Mandello. Accadrà oggi, venerdì 26 settembre, entro le ore 18. L'annuncio arriva dall'Amministrazione comunale. Vanno così a concludersi i lavori di ampliamento e messa in sicurezza voluti da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
