Mandamento baianese Carabinieri sequestrano armi e munizioni | segnalate 11 persone

Carabinieri della Compagnia di Baiano, all'esito di mirati servizi svolti negli ultimi tempi, hanno accertato numerosi reati commessi nella custodia e detenzione di armi e munizioni. Sono stati sottoposti a sequestro penale 8 fucili, 8 pistole e circa mille cartucce irregolarmente custodite.

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel Mandamento baianese e nel Vallo di Lauro

Controlli dei Carabinieri nel Mandamento Baianese e Vallo di Lauro: due denunce per droga

