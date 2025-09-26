Manchester City dopo il rinnovo di O’Reilly ora punta a blindare Savinho fino al 2031
Rinnovi in casa Manchester City: O’Reilly firma fino al 2030, Savinho verso l’accordo fino al 2031. Le ultimissime notizie Il Manchester City continua a blindare i suoi giovani talenti. Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di Nico O’Reilly fino al 2030, il club inglese è pronto a chiudere un altro importante capitolo di mercato interno: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: manchester - city
Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto
Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale
CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis
Ufficiale: #OReilly rinnova con il #ManchesterCity fino al 2030 - X Vai su X
Tra Champions League, il passaggio al Manchester City e il look Dolce&Gabbana, resta il volto più importante del calcio italiano nel mondo - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, Dias dopo il rinnovo: "Non avrei immaginato di giocare da altre parti" - Queste le prime parole del difensore del Manchester City Ruben Dias, fresco di rinnovo fino al 2029 con il club inglese. Da m.tuttomercatoweb.com
Man City, David Silva dopo il rinnovo: 'Entusiasta e orgoglioso' - David Silva, trequartista del Manchester City, parla dopo il rinnovo con i Citizens fino al 2020: "Sono entusiasta di unire il mio futuro al City. calciomercato.com scrive