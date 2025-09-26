Manchester City-Burnley sabato 27 settembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Manchester City ha già perso due partite di campionato e accusa un ritardo di otto punti nel confronti del Liverpool capolista per cui non può già più permettersi passi falsi contro squadre come il Burnley, destinate a lottare nelle ultime posizioni della classifica. In settimana entrambi i club hanno giocato in EFL Cup con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: manchester - city
Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto
Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale
CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis
Pallone d’oro al centrocampista del Manchester City e della Spagna campione d’Europa. Il Real Madrid diserta per protesta la cerimonia a Parigi e Carlo Ancelotti non può ritirare il premio di miglior allenatore - facebook.com Vai su Facebook
Arsenal-Manchester City, formazioni ufficiali e risultato LIVE #SkySport #SkyPremier #ArsenalManchesterCity - X Vai su X
Pronostico Manchester City-Burnley 27 Settembre 2025: 6ª Giornata di Premier League - Burnley, partita della sesta giornata di Premier League che si gioca sabato 27 settembre 2025 alle 16:00: approfondimento sulle condizioni delle squadre ... bottadiculo.it scrive
Manchester City-Burnley: grande attesa per Donnarumma e Haaland all'Etihad Stadium - Secondo i bookmaker, il Manchester City parte con i favori del pronostico per questo scontro del 27 settembre. Da it.blastingnews.com