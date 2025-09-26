Mamma ho paura cosa succede se la maestra scopre che sono ebrea?
"Cosa succede se la maestra scopre che sono ebrea?". Questa la domanda rivolta da una bambina di 11 anni alla mamma al ritorno da scuola. A riportare il fatto è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza."Ieri mattina (25 settembre 2025 ndr) ho incontrato una signora - spiega il consigliere -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: mamma - paura
L’angoscia più grande, poi il sollievo. Parla Karen, la mamma del bimbo uscito di casa da solo: “Avevo paura che venisse rapito”
Mamma e bimbo investiti, paura per il piccolo sbalzato dal passeggino
Furto e paura in via Malaguzzi. Il racconto del figlio delle vittime: "Mia mamma era terrorizzata"
#Spezia - Mamma e bimbo investiti, paura per il piccolo sbalzato dal passeggino - X Vai su X
Dottori in Corsia Bambino Gesù. . L’intervento è riuscito. Dopo giorni di paura e attesa, per mamma e papà arriva una notizia che vale tutto: Asia sta bene. È un momento di sollievo per la famiglia di Asia. E quelle lacrime che scendono, oggi, sono solo di gioia - facebook.com Vai su Facebook
Soleil Sorge in lacrime ricorda la mamma: «Ho avuto paura di cadere in depressione» - Tra i tanti ospiti del 20 settembre, la showgirl Soleil Sorge, ex gieffina e corteggiatrice ... Si legge su ilmattino.it
La paura dei compagni di scuola di Paolo: «Cosa abbiamo combinato?». La mamma: «Ho una chat con un'insegnante che fa spavento» - E penso che anche la scuola subirà un contraccolpo» ... Segnala roma.corriere.it