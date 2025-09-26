‘Mamma e Cristiano hanno litigato’ Simona Bortoletto | le parole del figlio e l’ombra del femminicidio

Una tragedia che scuote Fiumicino. La morte di Simona Bortoletto, 34 anni, ha sconvolto il litorale romano e acceso i riflettori su una vicenda ancora avvolta nel mistero. Martedì sera la giovane mamma è stata investita da una Smart mentre camminava sul ciglio della strada insieme al figlio di otto anni, rimasto illeso ma sotto shock. A guidare l’auto era Cristiano Maggetti amico della vittima con cui – secondo le ricostruzioni – Simona aveva cenato poco prima. Da semplice incidente stradale, il caso potrebbe trasformarsi in femminicidio. Il figlio della vittima sostiene che avessero litigato quella sera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

