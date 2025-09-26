Mamma e bimbo investiti paura per il piccolo sbalzato dal passeggino
La Spezia, 26 settembre 2025 – Una disattenzione che poteva trasformare in tragedia una tranquilla mattinata. Una giovane mamma e il suo bimbo di soli 2 anni sono stati investiti ieri poco poco le 8 in via Parma. La dinamica dell’investimento è in corso di verifica da parte della polizia locale prontamente intervenuta. Secondo una prima ricostruzione l’automobile condotta da un ottantenne avrebbe svoltato senza accorgersi della donna che stava spingendo il passeggino. L’urto non è stato violento ma il passeggino si è ribaltato e il piccolo è caduto sulla strada. La scena è stata seguita da diversi passanti che si sono immediatamente prodigati per prestare soccorso alla donna, una giovane straniera, spaventata per le condizioni del piccolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mamma - bimbo
L’angoscia più grande, poi il sollievo. Parla Karen, la mamma del bimbo uscito di casa da solo: “Avevo paura che venisse rapito”
Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume
Bimbo di 4 anni esce di casa mentre mamma fa la doccia a Bondeno: voleva andare a prendere la merenda
Maltempo, bimbo di 10 mesi e mamma si rifugiano sul tetto dell’auto Vai su Facebook
Mamma e bimbo investiti, paura per il piccolo sbalzato dal passeggino - Il bambino è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico del Sant’Andrea ... Lo riporta lanazione.it
Paura a Saronno: mamma investita con il passeggino, ferita assieme alla sua bimba - La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità (foto d'archivio) ... Da laprovinciadivarese.it