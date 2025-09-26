Maltrattamenti alla madre | pena sospesa per una giovanissima 20enne
Avellino, 26 settembre 2025 – Oggi il Tribunale di Avellino ha emesso la sentenza relativa al patteggiamento concordato da una giovane di 20 anni imputata per maltrattamenti in famiglia. La pena stabilita è di un anno e quattro mesi, con beneficio della sospensione condizionale.Ruolo delle parti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: maltrattamenti - madre
