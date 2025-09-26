Il rombo non era più solo in cielo. Era un tuono sordo che vibrava nel terreno, un rumore cupo di acqua e fango inarrestabili. Per giorni, la pioggia non aveva dato tregua, trasformando i ruscelli in torrenti minacciosi e i pendii solitamente quieti in cascate di detriti. Si sentiva l’odore acre della terra smossa, e l’aria era pesante, carica di umidità e di una paura silenziosa. Il paesaggio, prima familiare e rassicurante, si era fatto ostile: strade spezzate come rami secchi, asfalti inghiottiti da voragini oscure, e l’acqua ovunque, implacabile, che bussava con violenza alle porte delle case. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo senza tregua in Italia: chiesto lo stato d’emergenza