Maltempo senza tregua in Italia | chiesto lo stato d’emergenza
Il rombo non era più solo in cielo. Era un tuono sordo che vibrava nel terreno, un rumore cupo di acqua e fango inarrestabili. Per giorni, la pioggia non aveva dato tregua, trasformando i ruscelli in torrenti minacciosi e i pendii solitamente quieti in cascate di detriti. Si sentiva l’odore acre della terra smossa, e l’aria era pesante, carica di umidità e di una paura silenziosa. Il paesaggio, prima familiare e rassicurante, si era fatto ostile: strade spezzate come rami secchi, asfalti inghiottiti da voragini oscure, e l’acqua ovunque, implacabile, che bussava con violenza alle porte delle case. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maltempo - tregua
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma dal weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma nel weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando
Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo Dopo una breve tregua, il #maltempo tornerà a colpire il Nord e l'Alta Toscana, con #piogge previste anche in #Sardegna e Sicilia. Temperature sotto la media stagionale - X Vai su X
Maltempo senza tregua, 7 allerte meteo sabato 27 settembre: la Lombardia (in arancione) chiede lo stato di emergenza - Temporali in arrivo il 27 settembre 2025 sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina sulla Calabria, specie ... Segnala msn.com
Maltempo senza tregua in Lombardia, voragini a Como e Cantù. Fontana: “Stato di emergenza” - Il maltempo non dà tregua alla Lombardia che in queste ore è ancora interessata da piogge e temporali. Si legge su msn.com