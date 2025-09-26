Maltempo in Lombardia Fontana chiede lo stato di emergenza

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ufficialmente chiesto al governo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione a partire dal 10 settembre 2025. La richiesta, inviata venerdì 26 settembre al presidente del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Maltempo in Lombardia, Fontana chiede stato di emergenza - Lettera del Presidente della Regione lombarda alla premier Giorgia Meloni, in riferimento all'ondata di maltempo che ha colpito i territori dal 9 all'11 settembre e poi il 22, quando ci sono stati ... Lo riporta tg24.sky.it

maltempo lombardia fontana chiedeMaltempo in Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza - La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha flagellato la regione dal 10 settembre e sono "tuttora in corso". Si legge su tuttosport.com

