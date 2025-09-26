Maltempo il governatore Attilio Fontana chiede lo stato d’emergenza

Milano, 26 settembre 2025 – Maltempo degli ultimi quindici giorni, si muove il Pirellone. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato oggi, venerdì 26 settembre, al presidente del consiglio Giorgia Meloni, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di livello nazionale per gli eventi meteorologici avversi che si sono verificati a partire dal 10 settembre 2025 in Lombardia. Le giornate più difficili. In particolare, si legge nel documento, si fa riferimento ai " fenomeni intensi " che si sono verificati "a partire dalla notte tra il 9 e il 10 settembre, protraendosi anche nella giornata dell'11, colpendo in particolare il territorio della provincia di Como ed il basso Lario Occidentale e, a partire dal 22 settembre, con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Brianza, Varese e della Città Metropolitana di Milano; sono stati interessati anche i territori delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

