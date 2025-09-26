Maltempo frane dietro l’angolo | è ancora allerta arancione sul territorio comasco

La Protezione civile regionale ha emesso la nuova allerta per l’area “Lario e Prealpi occidentali” (Como, Lecco, Bergamo): è previsto codice arancione per rischio idrogeologico da mezzanotte alle 18 di sabato 27 settembre, con codice giallo prima e dopo tale finestra. Il bollettino è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: maltempo - frane

Maltempo Italia, violentissimo nubifragio: grandine, frane, allagamenti e fiumi esondati

Maltempo sull’Italia. Frane, allagamenti e fulmini sui treni

Maltempo al Centro Italia: in Toscana 27mila fulmini in 12 ore | Frane, allagamenti e alberi caduti in Umbria

Maltempo: su Blevio (Como) nuova notte di terrore fra acqua e frane - facebook.com Vai su Facebook

Ancora #maltempo sull'#Italia, frane nel comasco. Nubifragi anche al sud, su #Sicilia e #Calabria. Allerta arancione in #Veneto, gialla in 15 regioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #24settembre - X Vai su X

Maltempo nel Bresciano, frane e allagamenti dalla Valtrompia alla Franciacorta - Allagamenti e smottamenti a Paratico, Capriolo e in alcune località dell'Ovest della provincia. Si legge su quibrescia.it