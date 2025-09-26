Maltempo frane dietro l’angolo | è ancora allerta arancione sul territorio comasco

Quicomo.it | 26 set 2025

La Protezione civile regionale ha emesso la nuova allerta per l’area “Lario e Prealpi occidentali” (Como, Lecco, Bergamo): è previsto codice arancione per rischio idrogeologico da mezzanotte alle 18 di sabato 27 settembre, con codice giallo prima e dopo tale finestra. Il bollettino è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

