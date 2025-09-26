Maltempo a Reggio Calabria rischio piogge e forti raffiche di vento | scatta l' allerta gialla

Il tempo stabile e soleggiato di questi giorni lascia spazio a nubi e maltempo. Nella giornata di domani, sabato 27 settembre, il tempo subirà un peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali sparse che interesseranno non solo Reggio Calabria e provincia ma tutta la regione. “Si prevedono -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

