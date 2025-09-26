Maltempo a Milano allerta meteo per rischio idrogeologico | chiesto lo stato di emergenza

Continua l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a Milano. Nel frattempo, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la Regione dal 10 settembre ed è "tuttora in corso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali

Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record: risveglio “choc” in città. Maltempo: ecco fino a quando

maltempo milano allerta meteoAllerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Scrive ilgiorno.it

maltempo milano allerta meteoMaltempo, allerta gialla in Lombardia. Fontana chiede lo stato di emergenza - Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, sabato 27 settembre. Da notizie.tiscali.it

