Maltempo a Milano allerta meteo per rischio idrogeologico | chiesto lo stato di emergenza

Continua l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a Milano. Nel frattempo, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la Regione dal 10 settembre ed è "tuttora in corso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in arrivo a Milano, continua l’allerta meteo: rischio temporali

Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record: risveglio “choc” in città. Maltempo: ecco fino a quando

Maltempo, arriva il ciclone russo: allerta gialla a Milano e in parte di Lombardia e Sicilia Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/arriva-lautunno-crollo-delle-temperature-e-maltempo-allerta-arancione-in-liguria-e-lombardia-efd

Maltempo a Como, mobilificio regala i suoi pezzi a chi ha avuto danni: "C'è ancora bisogno" https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/maltempo_como_mobilificio_regala_pezzi_avuto_danni_bisogno_mobili-424872714/?ref=twhl…

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Scrive ilgiorno.it

Maltempo, allerta gialla in Lombardia. Fontana chiede lo stato di emergenza - Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, sabato 27 settembre. Da notizie.tiscali.it