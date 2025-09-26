Maltempo a Meda un esercito di giovani angeli del fango da mattina a sera | il cuore d’oro di 600 volontari

Meda (Monza e Brianza), 26 settembre 2025 –    Nei giorni dell’emergenza maltempo, quella che ha stravolto Meda e la vita dei suoi cittadini, c’è un esercito del bene che lavora in modo infaticabile per riportare al più presto la normalità. Volontari facilmente riconoscibili: sono s porchi di fango, lavorano dalle prime ore del mattino fino a sera, sono stanchi ma felici. “Secondo l’ultimo conteggio – r acconta Carlo Mariano, il promotore dell’iniziativ a – siamo 590. In realtà il numero è in continua crescita e questo ha i suoi indubbi vantaggi: da un lato riusciamo a intervenire con maggiore efficacia in più zone, dall’alto lato questo consente a tutti i volontari di tirare anche il fiato con qualche turno di riposo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

