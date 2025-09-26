Malpensa sindacati bloccano Cargo City | Da qui passano anche armi per Israele
“Stiamo bloccando il transito dei camion alla Cargo City di Malpensa e lo bloccheremo almeno fino alle 14. Chiediamo maggiori tutele per i lavoratori mentre al Governo chiediamo di non aumentare la spesa militare “. Così Renzo Canavesi, portavoce Cub oggi a Malpensa per lo sciopero dei trasporti aerei indetto insieme a Usb. “Siamo qui per Gaza e non solo. Siamo qui per dire basta al genocidio ma anche per dare un segnale al Governo. A Cargo City a giugno l’areonautica militare ha aperto un nuovo ufficio con lo scopo di agevolare il transito di materiale bellico. Materiale destinato anche a Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli
C'è preoccupazione, tra i lavoratori di Malpensa, per il lungo periodo di sospensione del traffico di treni in orario serale. Ecco perché #malpensa #treni - facebook.com Vai su Facebook
Manifestanti pro-Gaza bloccano area cargo Malpensa: "Da qui armi per Israele" - Gaza hanno bloccato l'area Cargo City dell'aeroporto di Milano Malpensa: la protesta ha bloccato la rotonda stradale ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Guerra Israele, il discorso di Netanyahu all'Onu verrà trasmesso a Gaza. Manifestanti bloccano l’area Cargo city a Malpensa - A quanto si apprende, alcune decine di manifestanti propal si sono radunate davanti all’aeroporto di Malpensa per un presidio promosso da Cub e Usb ... Segnala affaritaliani.it