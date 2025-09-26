Malpensa corteo sindacati di base verso cargo city

Un corteo di lavoratori del trasporto aereo è partito venerdì mattina dal Terminal 1 di Malpensa diretto all'area cargo. I sindacati di base hanno proclamato una giornata di sciopero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: malpensa - corteo

VareseNews. . I lavoratrici e i lavoratori dell’impresa di pulizie a Malpensa hanno scioperato. Prima un presidio e poi un corteo per spiegare le ragioni della protesta. https://www.varesenews.it/2025/09/presidio-e-corteo-allo-scalo-di-malpensa-degli-addetti-all - facebook.com Vai su Facebook

Sabato 27 settembre “un corteo per dire no alla complicità con il genocidio a Gaza” - X Vai su X

A Malpensa la mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flottilla, “siamo pronti a bloccare di nuovo tutto”. Alle 18 presidio a Linate - Dalle 10 di oggi venerdì 26 settembre centinaia di manifestanti si sono dati appuntamento al Terminal 1 a sostegno della Palestina e in difesa dei salari, in concomitanza con lo sciopero di 24 ore del ... Si legge su msn.com

Malpensa, venerdì di sciopero: cancellati 39 voli e presidio al Terminal 1 - La protesta indetta dalla Cub Trasporti si intreccia con le mobilitazioni per il popolo palestinese e le rivendicazioni sindacali. Segnala laprovinciadivarese.it