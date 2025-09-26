Malpensa blocchi pro-Gaza nell’area cargo | Da qui armi per Israele
Manifestanti pro-Gaza hanno bloccato l ‘area Cargo City dell’ aeroporto di Milano Malpensa: la protesta ha bloccato la rotonda stradale e l’accesso allo scalo merci dell’aeroporto in provincia di Varese. Dietro lo striscione ‘Non un chiodo per Israele’ i dimostranti hanno occupato la strada che conduce agli hangar, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso le vie d’accesso deviando i tir in arrivo e impedendo l’ingresso dei mezzi pesanti. “Abbiamo bloccato lo scalo Cargo di Malpensa perché da qui partono anche armi e finanziamenti, aiuti militari di tutti i tipi e non solo, anche civili per Israele e noi abbiamo già bloccato più volte la partenza di carichi in quella direzione e questo dà un segnale forte a tutti quanti, al Cargo, a Malpensa, a Fiumicino, a tutti gli aeroporti italiani”, ha spiegato Walter Montagnoli, segretario della Cub di Malpensa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: malpensa - blocchi
A Malpensa la mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flottilla, “siamo pronti a bloccare di nuovo tutto”. Alle 18 presidio a Linate - Dalle 10 di oggi venerdì 26 settembre centinaia di manifestanti si sono dati appuntamento al Terminal 1 a sostegno della Palestina e in difesa dei salari, in concomitanza con lo sciopero di 24 ore del ... Lo riporta msn.com
Manifestanti per Gaza bloccano l’area cargo city a Malpensa: “Non un chiodo per Israele” - Il blocco nasce dal presidio organizzato da Cub e Usb alla porta 1 del terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa a sostegno del popolo palestinese e in difesa dei salari. Come scrive msn.com