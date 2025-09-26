Malore mentre fa la tinta salvata dal parrucchiere
Montecassiano (Macerata), 26 settembre 2025 – Accusa un malore mentre sta facendo la tinta dal parrucchiere: anziana rianimata dal parrucchiere e da un cliente, ex carabiniere. A soccorrerla, grazie alle manovre apprese durante i corsi di primo soccorso, sono stati, infatti, il parrucchiere Luigi Credentino e Mario Giannella, ex comandante del Norm della Compagnia dei carabinieri di Civitanova. È quanto accaduto nella mattinata di ieri nel negozio di Nicola Ciucci, che si trova a Montecassiano. Una signora di 84 anni, che in quel momento si trovava seduta su una poltroncina, all’improvviso ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
MONTECASSIANO - Si è sentita male questa mattina mentre era in posa per la tinta, provvidenziale l'intervento del parrucchiere Luigi Credentino e di un cliente che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
