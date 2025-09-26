Montecassiano (Macerata), 26 settembre 2025 – Accusa un malore mentre sta facendo la tinta dal parrucchiere: anziana rianimata dal parrucchiere e da un cliente, ex carabiniere. A soccorrerla, grazie alle manovre apprese durante i corsi di primo soccorso, sono stati, infatti, il parrucchiere Luigi Credentino e Mario Giannella, ex comandante del Norm della Compagnia dei carabinieri di Civitanova. È quanto accaduto nella mattinata di ieri nel negozio di Nicola Ciucci, che si trova a Montecassiano. Una signora di 84 anni, che in quel momento si trovava seduta su una poltroncina, all’improvviso ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore mentre fa la tinta, salvata dal parrucchiere