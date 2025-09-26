Malore in allenamento | muore a 30 anni la maratoneta Shewarge Alene Qualche mese prima aveva trionfato a Stoccolma

È morta a 30 anni Shewarge Amare Alene. Maratoneta etiope, Alene ha accusato un malore in allenamento a casa sua, ad Addis Abeba, ed è subito stata trasportata in ospedale. Lì però è deceduta dopo poche ore. Appena quattro mesi fa aveva trionfato alla maratona di Stoccolma con il tempo di 2h29’47”. Ed è stata proprio l’organizzazione della corsa ad annunciare il decesso dell’atleta originaria dell’Etiopia. “Con profonda tristezza abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Shewarge Alene, vincitrice della maratona di Stoccolma. Alene si è sentita male durante una sessione di allenamento ad Addis Abeba ed è stata portata in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

