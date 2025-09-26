Malcolm McDowell | Amo Lucca e Puccini
C’era molta attesa per il red carpet di Malcolm McDowell, nella serata di mercoledì, prima della consegna del Premio alla Carriera del Lucca Film Festival. L’attore britannico è arrivato puntualissimo e ha salutato con calore i tanti fan presenti, che “brandivano“ memorabilia di “Arancia meccanica“, il film di Stanley Kubrick che lo ha reso immortale: locandine, manifesti e copertine dei vinili della colonna sonora, che la star ha cercato di firmare, così come di posare per foto e selfie prima che la pioggia, malignamente, rovinasse la sua passerella, costringendolo a un ingresso veloce nel Cinema Astra, che si è poi velocemente riempito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: malcolm - mcdowell
Emily in Paris, il suocero di Lily Collins Malcolm McDowell: “Non guardo la serie, ma lei è straordinaria”
I migliori film in streaming di Malcolm McDowell, iconico protagonista di Arancia meccanica
Ancora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“
Da Malcolm McDowell e Kevin Spacey fino a Gianni Amelio e Lamberto Bava: prosegue con successo il Lucca Film Festival --> https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2025/09/25/da-malcolm-mcdowell-e-kevin-spacey-fino-a-gianni-amelio-e-lamberto-bava-pro - facebook.com Vai su Facebook
Malcolm McDowell sarà ospite del @LuccaFilmFest il 24 settembre, per presentare Caligola: The Ultimate Cut. - X Vai su X
Malcolm McDowell al Lucca Film Festival: tra Alex DeLarge (Arancia Meccanica) e il controverso Caligola - Malcolm McDowell ospite al Lucca Film Festival 2025: Premio alla Carriera e presentazione di Caligola: The Ultimate Cut, nuova versione del film ricostruita da Thomas Negovan. Come scrive locchiodelcineasta.com
Da Malcolm McDowell e Kevin Spacey fino a Gianni Amelio e Lamberto Bava: prosegue con successo il Lucca Film Festival - Fino a domenica 28 settembre continua la manifestazione cittadina dedicata al cinema tra premi, concorsi e presentazioni inedite ... Scrive luccaindiretta.it