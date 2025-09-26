Malcolm McDowell | Amo Lucca e Puccini

C’era molta attesa per il red carpet di Malcolm McDowell, nella serata di mercoledì, prima della consegna del Premio alla Carriera del Lucca Film Festival. L’attore britannico è arrivato puntualissimo e ha salutato con calore i tanti fan presenti, che “brandivano“ memorabilia di “Arancia meccanica“, il film di Stanley Kubrick che lo ha reso immortale: locandine, manifesti e copertine dei vinili della colonna sonora, che la star ha cercato di firmare, così come di posare per foto e selfie prima che la pioggia, malignamente, rovinasse la sua passerella, costringendolo a un ingresso veloce nel Cinema Astra, che si è poi velocemente riempito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

